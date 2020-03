Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" eine unerwartete Siegesserie hingelegt. Nach Prognosen von TV-Sendern gewann der moderate Kandidat in 8 der 14 Bundesstaaten, in denen es am Dienstag Vorwahlen gab. Bei der wichtigsten Vorwahl im Bundesstaat Kalifornien sahen Berechnungen allerdings den linken Senator Bernie Sanders vorne. Der Sender Fox News prognostizierte schon nach Auszählung weniger Stimmen einen Sieg Sanders'. Sein Wahlkampfteam erklärte ihn in einer E-Mail ebenfalls zum Gewinner.

Auch nach dem "Super Tuesday" ist im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten weiterhin alles offen. Biden (77) gewann nach Prognosen von TV-Sendern in den Bundesstaaten North Carolina, Virginia, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, Arkansas und Massachusetts. Sanders (78) sagten Fernsehsender Siege in seinem Heimat-Bundesstaat Vermont, in Colorado, in Utah und womöglich in Kalifornien voraus. Alleine in Kalifornien werden 415 Delegiertenstimmen vorgeben - von insgesamt 1344, die bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" in 14 Bundesstaaten zu holen sind.

Wer Donald Trump ablösen will Joe Biden (77) ist nach einem klaren Sieg am Samstag in South Carolina wieder im Rennen. Doch der frühere Vizepräsident, der bis zum Beginn der Vorwahlen als Favorit galt und eine Rückkehr zu etablierter Politik verkörpert, ist nun der Angreifer. Am "Super Tuesday", wenn ein Drittel der Delegierten zum Parteitag bestimmt wird, kommt es zum Showdown. Die Prominenz des liberalen Parteiflügels versammelt sich hinter Biden als ihrer einzigen Hoffnung. Vorne liegt nun Bernie Sanders (78), der in den drei ersten Vorwahlstaaten jeweils die meisten Stimmen bekam, allerdings nur in Nevada deutlich. Bei der vorigen Wahl 2016 vollbrachte Sanders das Wunder, als "demokratischer Sozialist" der etablierten Kandidatin Hillary Clinton gefährlich zu werden und junge Amerikaner zu begeistern. Seine Organisation "Our Revolution" hat die Demokraten verändert, "Bernie hätte gewonnen" lautet der Stoßseufzer vieler Trump-Gegner. Jedoch vereint er heute noch nicht einmal das progressive Lager der Demokraten. Elizabeth Warren (70) hat die Führung auf dem linken Parteiflügel an Sanders abgegeben. Noch im Oktober hatte sie in Umfragen und auf Wettbörsen an der Spitze gelegen. Die Wut über die Finanzkrise trieb die frühere Harvard-Professorin, eine Spezialistin für Insolvenzrecht, in die Politik. 2012 wurde die Bankenkritikerin zur Senatorin von Massachusetts gewählt. Warren wirbt für eine Vermögensteuer auf "Ultramillionäre" und einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde. Mit 10 Prozent der Stimmen bisher hat ihre Kandidatur kaum noch Aussicht auf Erfolg, am Dienstag wählt jedoch auch ihr Heimatstaat Massachusetts. Michael Bloomberg (78) ist erst im November ins Rennen eingestiegen, zu spät, um noch auf die Stimmzettel für Februar zu kommen. Am Dienstag zeigt sich nun erstmals, ob die TV-Spots für rund eine halbe Milliarde Dollar eine gute Anlage waren. Der Multimilliardär war angetreten, um Sanders zu verhindern, weil er das Joe Biden nicht zutraute - könnte damit aber erst recht das moderate Lager gespalten haben. Und wenn Biden nun doch das Comeback gelingt, wirkt der Einsatz überflüssig. Der zweite Milliardär im Rennen hat diesen Schluss bereits gezogen: Tom Steyer (62) setzte wie Bloomberg massiv eigenes Vermögen vor allem für Werbespots ein, bis Ende Januar waren es mehr als 250 Milliarden Dollar. Das reichte für rund 10 Prozent der Stimmen in Nevada und South Carolina, und damit null Delegierte. Der Hedgefonds-Gründer gab sein Vorhaben vor dem "Super Tuesday" auf. Ebenfalls zurückgezogen hat sich Pete Buttigieg (38), der in den ersten beiden Vorwahlen noch mit an der Spitze lag, hat seine Kandidatur zurückgezogen und wirbt jetzt für Joe Biden. Trotzdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt niemand eine Mehrheit für den Parteitag sichern kann. Auch Amy Klobuchar (59), die zumindest Achtungserfolge erzielen konnte und in ihrem Heimatstaat Minnesota die Umfragen anführte, gab am Montag zugunsten Joe Bidens auf. Tulsi Gabbard (38), Mitglied des Repräsentantenhauses aus Hawaii, scheint sich nicht viel aus ihren Misserfolgen in Serie zu machen. Die gebürtige Samoanerin steht in vielen Fragen klar auf dem linken Flügel ihrer Partei. Heftig kritisiert sie die US-Außenpolitik mit ihren Kriegseinsätzen - und weiß, wovon sie redet: Am Irakkrieg hat die Armeeveteranin selbst teilgenommen. Die Aufmerksamkeit für Gabbard stieg, als Hillary Clinton argwöhnte, Gabbard nutze die Demokraten nur als Bühne, um - von Russland unterstützt - schließlich eine unabhängige Kandidatur anzustreben und so Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Donald Trump (73) ist zwar nach wie vor nicht übermäßig populär. Der US-Präsident kann sich aber trotzdem steigende Chancen auf eine Wiederwahl im November für eine zweite Amtszeit ausrechnen. Denn die oppositionellen Demokraten sind nicht nur mit einem Amtsenthebungsverfahren gescheitert, sie steuern auch auf ein mögliches Parteitagschaos zu und laufen Gefahr, eigene Anhänger zu vergraulen. Auf Seiten der Republikaner ist Trump fast unangefochten. Parteiinterne Herausforderer sind rar. Einer davon ist Bill Weld (74), der in den 90er Jahren Gouverneur von Massachusetts war und bei der vorigen Präsidentenwahl als Vize der Libertären Partei antrat. In Iowa bekam er nur einen Delegierten, in New Hampshire immerhin knapp 10 Prozent. Seine Kandidatur dient als Ventil für Republikaner, die der Prä-Trump-Ära nachtrauern. In vielen Staaten hält die Partei gar keine Vorwahlen mehr ab.

Am Dienstag wurde in 14 US-Bundesstaaten abgestimmt. Für die Nominierung als Präsidentschaftskandidat beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) braucht ein Bewerber eine Mehrheit von 1991 regulären Delegiertenstimmen - mehr als Drittel davon waren bei den Vorwahlen am Dienstag zu holen.

Bei zwei Bundesstaaten - Maine und dem Schwergewicht Texas mit 228 Delegiertenstimmen - lagen in der Nacht zu Mittwoch zunächst keine Prognosen über einen Sieger vor. Der "Super Tuesday" war der wichtigste Tag im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten auf der Suche nach einem Herausforderer für Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November.

Keine großen Erfolge konnte am "Super Tuesday" der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, verbuchen. Er war spät ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur eingestiegen und stand am Dienstag erstmals auf den Wahlzetteln. Nach den zunächst vorliegenden Prognosen konnte der Multimilliardär trotz einer gigantischen Werbeoffensive keinen einzigen Bundesstaat gewinnen.

Bloomberg siegte Prognosen zufolge lediglich im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Der 78-Jährige lag in mehreren Bundesstaaten allerdings oberhalb der Schwelle von 15 Prozent der Stimmen. Damit - und mit einem Erfolg in Amerikanisch-Samoa - kann er sich einzelne Delegiertenstimmen sichern. Trump spottete auf Twitter, "Mini Mike" Bloomberg sei der "größte Verlierer" des Abends. Er habe Hunderte Millionen Dollar verschwendet und nichts als die "komplette Zerstörung seines Rufes" erreicht.

Eine herbe Niederlage musste die Senatorin Elizabeth Warren (70) einstecken: Sie kam in ihrem Heimat-Bundesstaat Massachusetts nach Prognosen nur auf Platz drei. Die fünfte Bewerberin um das Präsidentschaftsrennen der Demokraten - die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard (38) - spielte am "Super Tuesday" keine Rolle.

Biden kann auf starken Rückhalt bei schwarzen Wählern bauen und konnte am Dienstag teils spektakuläre Erfolge in mehreren südlichen Bundesstaaten einfahren. So lag er in Alabama Teilergebnissen zufolge bei mehr als 63 Prozent der Stimmen, Sanders kam dort auf gut 16 Prozent. In Virginia lag Biden demnach fast 30 Punkte vor Sanders.

Vor dem "Super Tuesday" hatte Sanders bei den Demokraten nach vier Vorwahlen in Führung gelegen. Auch in nationalen Umfragen steht er an der Spitze. Zuletzt hatte am Samstag allerdings Biden im südlichen Bundesstaat South Carolina deutlich gewonnen. Am Abend vor dem "Super Tuesday" hatte Biden zudem einen kräftigen Schub bekommen: Die ausgeschiedenen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg, Amy Klobuchar und Beto O'Rourke riefen ihre Anhänger dazu auf, seine Kandidatur zu unterstützen.

Biden: "Wir sind sehr lebendig!"

Biden zeigte sich am Dienstagabend vor Anhängern siegessicher. "Erst vor wenigen Tagen haben die Presse und die Experten diesen Wahlkampf für tot erklärt", sagte er in Los Angeles. "Wir sind sehr lebendig!" Biden fügte hinzu: "Wir sind besser als dieser Präsident. Also steht wieder auf und holt Euch das Land zurück."

Auch Sanders zeigte sich zuversichtlich, das Rennen um die Nominierung der Demokraten gewinnen zu können. "Heute Abend sage ich euch mit absoluter Zuversicht, dass wir die demokratische Nominierung gewinnen werden und wir den gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte dieses Landes schlagen werden", sagte Sanders in Vermont.

Präsident Trump hat innerhalb seiner Partei keine ernstzunehmende Konkurrenz. Die Republikaner haben daher in mehreren Bundesstaaten ihre Vorwahlen abgesagt. Am Dienstag hielten sie aber auch in fast allen "Super Tuesday"-Staaten Vorwahlen ab. Trump erklärte sich zunächst in so gut wie allen Bundesstaaten zum Sieger.

Die Vorwahlen ziehen sich insgesamt noch bis Juni hin, bevor die Nominierungsparteitage der Parteien anstehen. Die Republikaner werden im August formell Trump zu ihrem Präsidentschaftskandidaten küren.

