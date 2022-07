Shinzō Abe Japans Ex-Premier schwebt nach Attentat in Lebensgefahr

Ein Vertreter des Universitätskrankenhauses in der westjapanischen Stadt Nara erklärte, Abe sei dort eingeliefert worden. Der Sender NHK zeigte Bilder von Abes Wahlkampfrede vor einem Bahnhof in Nara, zwei Schüsse waren zu hören. Am Sonntag sollen die Wahlen zum japanischen Oberhaus stattfinden.

Wahl in Japan soll nicht verschoben werden

Abe war 2020 zurückgetreten, ist aber noch eine wichtige Figur in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP). Am Sonntag muss sich sein Parteifreund Kishida der Wahl im japanischen Oberhaus stellen. Kishida unterbrach seinen Wahlkampf und kehrte nach Tokio zurück. Die Regierung erklärte, es gebe keine Pläne, die Wahl zu verschieben.