Im Streit mit der US-Regierung wegen des Netzwerkausrüsters Huawei erwägt China einem Zeitungsbericht zufolge, den Export Seltener Erden in die USA zu begrenzen. China prüfe "ernsthaft", die Ausfuhr dieser für die Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten benötigten Rohstoffe zu beschränken, berichtete die "China Global Times" am Dienstag.

Ein führender Vertreter der staatlichen Planungsbehörde reagierte auf den Bericht ausweichend. Vorrang habe der heimische Bedarf an Seltenen Erden, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Man sei aber willens, die "vernünftige Nachfrage" anderer Staaten nach Seltenen Erden zu bedienen. Die Volksrepublik ist weltweit der wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe.

Der Bericht trieb an den asiatischen Börsen die Aktien von Firmen, die in dem Sektor tätig sind: China Rare Earth Holdings schossen um rund 27 Prozent nach oben. Dagegen gab der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen deutlich nach und sorgte am Mittwoch auch für einenKursrutsch an den europäischen Börsen.

Xi Jinping deutet Exportbeschränkung für Seltene Erden an

Chinas Präsident Xi Jinping selbst hatte unlängst die Seltenen Erden als "wichtige strategische Ressourcen" bezeichnet. Der Chefredakteur der "China Global Times", Hu Xijin, schrieb auf Twitter, neben einer Exportbeschränkung für Seltene Erden könne die Volksrepublik in Zukunft auch andere Gegenmaßnahmen ergreifen.

China hat in den Jahren 2014 bis 2017 rund 80 Prozent der Seltenen Erden geliefert, die die USA importiert haben. Bislang waren diese Rohstoffe nicht von Strafzöllen betroffen, die die USA im Handelsstreit mit China verhängt haben. Umgekehrt hat China die Zölle auf Erze von Seltene Erden aus den USA erhöht. Damit rechnet es sich weniger, sie in China verarbeiten zu lassen.

Im Streit mit China wegen Huawei hat das US-Handelsministerium den weltweit größten Netzwerkausrüster und weitere 70 Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt. US-Präsident Donald Trump wirft dem Huawei-Konzern vor, dass mit dessen Produkten Spionage für China betrieben werden kann. Das Unternehmen weist dies zurück.

la/Reuters