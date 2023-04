Für Häme besteht kein Anlass. Zu den Ländern mit dem größten Anstieg der Verbindlichkeiten seit 2008 zählt auch der zweitgrößte Eurostaat Frankreich. Die Schweiz, Heimat der Crédit Suisse, befindet sich ebenfalls unter den Top 10.

Vollgesogen mit Krediten

China ist zwar das Land mit dem größten Schuldenplus, aber auch andere große Schwellenländer schieben erhebliche gesamtwirtschaftliche Lasten vor sich her. Fast überall sind die Verbindlichkeiten heute höher als 2008. In dieser Ländergruppe hat insbesondere Indien in den 2010er Jahren einen Kurswechsel hinbekommen. Bis zur letzten Finanzkrise stand die Milliardennation noch deutlich tiefer in der Kreide als vergleichbare Länder. Doch dann gelang es, allmählich aus den Schulden herauszuwachsen – bis die Corona-Krise 2020 abermals die Verbindlichkeiten vorübergehend nach oben schnellen ließ.

Die großen Schwellenländer haben einigen Anteil daran, dass der Ausstieg aus der globalen Defizitwirtschaft bislang nicht gelungen ist. In den 2010er Jahren haben sie eine Art nachholende Verschuldung vollzogen. Ähnlich wie der Westen im Jahrzehnt vor der Finanzkrise, haben sich Staaten und Privatwirtschaft mit Krediten vollgesogen. Gelder waren schließlich vorhanden: Weltweit niedrige Zinsen und ein Ausbau der Finanzmärkte ermöglichten den Zugriff auf Mittel zu scheinbar geringen Kosten.

Das kann über viele Jahre gut gehen. Solange Vertrauen im System ist, lässt sich das Spiel des schuldengetriebenen Wachstums fortsetzen – bis es womöglich irgendwann abrupt endet.

Es knirscht im Getriebe

Wann genau die Stimmung kippt, ist kaum vorherzusagen. So war es auch bei der letzten Finanzkrise. Dass der US-Immobilienmarkt schwächelte, war schon 2006 deutlich. Aber es geschah zunächst nicht viel. Ab Spätsommer 2007 breitete sich eine stille Vertrauenskrise unter den Banken aus, die aufhörten, sich gegenseitig Geld zu leihen, weil sie Sorge hatten, andere Institute könnten die nächsten Tage nicht überleben. Der Geldmarkt fror ein, die Notenbanken kamen zu Hilfe.

Obwohl die Bewertungen an den Immobilienmärkten zurückgingen und sich die Schuldenproblematik zuspitzte, hielt das System eine bemerkenswert lange Weile zusammen. Es knirschte zwar erheblich im Getriebe der Finanzwirtschaft, aber die Maschine flog nicht auseinander. Noch nicht.

Vereinzelt traf es mal eine Bank. Als eine der ersten bekam im Sommer 2007 die deutsche IKB Probleme, die sich mit US-Immobilienpapieren verzockt hatte. Bald darauf offenbarten sich auch Löcher in den Bilanzen deutscher Landesbanken. Im Herbst 2007 ereilte den britischen Immobilienfinanzierer Northern Rock ein bank run; Bankkunden standen tatsächlich Schlange, um ihre Einlagen in bar abzuheben. Im Frühjahr 2008 wurde die US-Investmentbank Bear Stearns zwangsweise von JPMorgan übernommen, um einen Zusammenbruch zu verhindern.

Es waren vereinzelte Gongschläge, die signalisierten, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Aber von einem großen Finanzkrach wähnte man sich weit entfernt. Die Weltwirtschaft wuchs kräftig. Eine Rohstoff-Hausse unterstrich die Vitalität der weltweiten Nachfrage. Rohöl kostete zeitweise 140 Dollar pro Fass. Die Immobilienmärkte von Michigan bis Madrid mochten darniederliegen, aber der Globalisierungsboom schien unkaputtbar. Das änderte sich erst, als im September 2008 Lehman Brothers unterging – und die Finanzkrise sich binnen Stunden vom Schwel- zum Flächenbrand ausweitete.

Dominoeffekt erfasste Europa

Ein Dominoeffekt setzte ein, der bald auch Europa erfasste. Überall in westlichen Ländern wurden Banken gerettet, teilverstaatlicht, abgewickelt oder zwangsfusioniert. In der Eurozone gerieten hochschuldete Staaten an den Rand der Zahlungsunfähigkeit, darunter Länder wie Irland und Spanien, die zuvor als überaus erfolgreich galten. Nun brach das Kartenhaus zusammen – man hatte die Rechnung ohne die privatwirtschaftlichen Schulden gemacht.

Die Folgen waren schwerwiegend und langwierig. Über Jahre war die Arbeitslosigkeit hoch. Die Wirtschaft wuchs langsam oder gar nicht. Die Euro-Südstaaten, aber auch die USA und Großbritannien durchlitten eine lange Schwächephase, die tiefe Spuren hinterlassen hat – in individuellen Biographien, aber auch im gespannten sozialen Gewebe dieser Länder. Der Aufstieg der Nationalpopulisten ist auch damit zu erklären.

Wenn Bankkunden ihre Konten räumen

Ob es auch dieses Mal zu einem Flächenbrand kommt, ist offen. Derzeit sind wir in der Schwelbrandphase. Möglich, dass sich die Glut löschen lässt. Gerade die Eurozone ist deutlich besser vorbereitet als damals. So gibt es inzwischen eine gemeinsame Bankenaufsicht und einen Abwicklungsmechanismus. Der ESM steht als Schutzschirm bereit.

Es ist nur so: Immer weitere Assetklassen, die bislang als sicher galten, geraten in Verruf. Dass zum Beispiel US-Staatsanleihen ("Treasuries") ein erhebliches bilanzielles Risiko darstellen könnten, weil ihr Kurs bei steigenden Zinsen fällt, galt bis vor kurzem als eher theoretische Überlegung, die kaum jemanden aufregte – bis sich die Silicon Valley Bank gezwungen sah, ein Milliarden Dollar schweres Treasuries-Paket auf den Markt zu werfen und erhebliche Wertberichtigungen vornehmen musste. Es war der Anfang vom Ende der kalifornischen Techie-Bank.

Seitdem vollzieht sich eine Art virtueller bank run. Bankkunden in den USA ziehen ihre Einlagen bei kleineren Instituten ab und tragen sie zu großen, die als so unverzichtbar gelten, dass sie auf jeden Fall gerettet werden müssen.

Auch in der Eurozone werden Mittel von Bankkonten abgeräumt und in Geldmarktfonds umgeschichtet , wo es ja wieder ein paar Prozent Zinsen gibt – Geldflüsse, die gar nicht Folge eines Vertrauensverlusts zu sein scheinen, sondern ganz schlichten Renditeerwägungen entspringen.

Steigende Zinsen: Abfließende Bankeinlagen sind ein erhebliches Risiko

Bis vor kurzem galt es noch als ausgemachte Sache, dass die Banken von steigenden Zinsen profitieren würden. Schließlich könnten sie nun höhere Sollzinsen nehmen, der Abstand zwischen Einlage- und Kreditzinsen würde größer, und Strafgebühren für Einlagen bei der Zentralbank ("Negativzinsen") sind auch nicht mehr fällig. Inzwischen zeigt sich, dass abfließende Bankeinlagen und fällige Wertberichtigungen erhebliche Risiken und Nebenwirkungen darstellen.

Generell gilt: Je höher die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung und je praller dementsprechend die Bilanzen der Finanzwirtschaft sind, desto größer ist das Rückschlagpotenzial.

Risiken und Nebenwirkungen der Notenbankstrategie

Über viele Jahre haben die Notenbanken ohne große Hemmungen Geld in die Wirtschaft gepumpt und damit die Kreditaufnahme erleichtert – zunächst mittels sinkender Leitzinsen, dann durch Wertpapierkäufe ("Quantitative Easing"), mit denen sie die langfristigen Zinsen systematisch senkten und die Auswirkungen hoher Schulden neutralisierten.

Dieser Kurs könnte sich als historischer Fehler erweisen. Was in Zeiten niedriger Inflationsraten und schwachen Wachstums als risikoarme Strategie galt, entpuppt sich jetzt als gefährlich: Die geldpolitische Vollbremsung der großen Notenbanken, die voriges Jahr vom aktuellen Inflationsschub überrascht wurden, den sie lange ignoriert hatten, gefährdet nun die Finanzstabilität.

Immerhin ist in vielen westlichen Ländern seit der letzten Finanzkrise die Gesamtverschuldung nicht noch weiter gestiegen. In den USA, Großbritannien und in der Eurozone insgesamt waren die Verbindlichkeiten in Relation zur Wirtschaftsleistung bis zum Ausbruch der Pandemie ziemlich stabil und normalisieren sich inzwischen wieder. Die große Ausnahme ist Japan, wo die Schulden mehr als das Vierfache der jährlichen Wirtschaftsleistung betragen. In der Schweiz liegt der Vergleichswert immerhin beim Dreifachen.

Allerdings offenbart ein näherer Blick in die Statistiken, dass sich die Schuldendynamik von Land zu Land erheblich unterscheidet. In der Schweiz zum Beispiel haben vor allem die Unternehmen Kredite aufgenommen. Nach den BIZ-Zahlen liegen die Verbindlichkeiten Schweizer Firmen (ohne Finanzbranche) bei 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Staatsschulden hingegen sind stabil und niedrig. In Japan ist es umgekehrt: Dort ist vor allem der öffentliche Sektor für den Anstieg verantwortlich.

Per se würde man erwarten, dass öffentliche Schulden weniger crashgefährdet sind als private. Aber das kann sich rasch ändern, wenn Staaten versuchen, die Privatwirtschaft zu stabilisieren und dabei selbst Finanzierungsschwierigen bekommen. Einige Euro-Mitglieder haben das im Gefolge der letzten Finanzkrise erlebt.

Seither hat sich einiges geändert. In Spanien und Italien ist die Gesamtverschuldung tatsächlich seit Mitte des vorigen Jahrzehnts gesunken. Verantwortlich für diese Entwicklung ist vor allem der Privatsektor: In Spanien liegt die Firmen-Schuldenquote heute 34 Prozentpunkte niedriger als 2008. Italien verzeichnet eine der geringsten Firmen-Schuldenquoten unter den großen Euro-Staaten, noch niedriger als Deutschlands. Dass die Gesamtverschuldung in beiden Ländern nicht noch stärker gefallen ist und nach wie vor über den Werten von 2008 liegt, resultiert vor allem aus hartnäckig hohen Staatsschulden, die im Zuge der Corona-Krise abermals gestiegen sind.

Frankreich mit immens hoher Schuldenlast

Im Frankreich hingegen sieht die Sache anders aus: Die zweitgrößte Volkswirtschaft auf dem Kontinent hat inzwischen eine der höchsten Gesamtschuldenquoten weltweit (340 Prozent des BIP). Die Verbindlichkeiten sind über die Jahre immer weiter gestiegen, und zwar sowohl die öffentlichen als auch die privaten. Um nicht missverstanden zu werden: Frankreich ist eine produktive, hoch entwickelte Volkswirtschaft. Der Staat genießt eine hohe Bonität. Von Misstrauen ist an den Finanzmärkten ist nichts zu sehen; französische Staatsanleihen werfen fast so niedrige Zinsen ab wie deutsche. Dennoch: Die Schuldendynamik ist zweifellos besorgniserregend – erst recht Zeiten steigender Zinsen und lautstarker Proteste gegen Sparmaßnahmen. (Donnerstag werden erneut landesweite Demonstrationen erwartet, während der Präsident in China weilt.)

Wie gesagt, Feuerherde brechen manchmal an Stellen aus, wo zuvor kaum jemand Probleme erwartet hatte.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Brüssel – Abwehrbereit? – Nato-Außenministertreffen (bis Mittwoch). Themen: Unterstützung für die Ukraine, Bedrohungsanalyse Richtung China.

HV-Saison I – Hautversammlungen von Volvo Cars und Walt Disney.

Dienstag

Wiesbaden – Deutsche Konjunktur – Das Statistische Bundesamt legt neue Zahlen vom deutschen Export vor.

HV-Saison II – Hauptversammlung von Volvo AB.

Mittwoch

Peking – Gipfel süßsauer – Der französische Präsident Macron reist nach China (bis Samstag).

Es geht um Russland, Sicherheit, die Wirtschaftsbeziehungen. Auf einem Teil der Reise wird Macron von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen begleitet.

Frankfurt – Allmählich leeren sich die Auftragsbücher – Der Maschinenbauverband VDMA legt neue Zahlen zum Auftragseingang vor. Der große Auftragsstau nach der Pandemie ist weitgehend abgearbeitet. Neue Aufträge sind schwieriger zu bekommen.

Mexiko-Stadt – Süd-Süd-Kooperation – Virtueller Gipfel lateinamerikanischer und karibischer Staaten, die überlegen, wie sie die Inflation in den Griff bekommen sollen, die insbesondere für die ärmeren Bürger dort existenzielle Probleme bringt.

HV-Saison III – Hauptversammlung von Deutsche Telekom, UBS, EdF und Hewlett Packard.

Donnerstag

Paris etc. – Auf die Barrikaden! – Weiterer landesweiter Streik- und Protesttag gegen die von Macron durchgesetzte Rentenreform.

Moskau – Bomben-Stimmung – Russlands Kriegspräsident Putin zu Besuch beim belarussischen Machthaber Lukaschenko. Es ist das erste Treffen der beiden, seit Putin angekündigt hat, taktische Atomwaffen im Weißrussland zu stationieren.

HV-Saison IV – Hauptversammlung von Zurich Insurance.

Freitag

Washington – Datum für Jay – Die US-Regierung veröffentlicht neue Zahlen zum Arbeitsmarkt vor. Zuletzt hatte ein starker Arbeitsmarkt und zunehmender Lohn- und Preisdruck Fed-Chef Jay Powell und Kollegen einiges Kopfzerbrechen bereitet.