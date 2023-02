In der Not versucht der Staat die Lücke mit Partnern zu schließen. Im früheren Renault-Werk nahe Moskau wurde etwa der Moskwitsch nach rund 20 Jahren wiederbelebt – in einer Kooperation mit dem chinesischen Autobauer JAC. Im vergangenen Jahr sollten in der Fabrik ein paar hundert Modelle produziert werden, erst 2023 sollen die Modelle in Masse hergestellt werden. Insgesamt aber sind die Autoverkäufe der Branche im Jahr 2022 um knapp 60 Prozent eingebrochen – auf exakt 687.370 Autos und leichte Nutzfahrzeuge, so die russische Association of European Businesses (AEB) . Nach dem Abschied der westlichen Autofirmen bemühen sich inzwischen vor allem chinesische Autohersteller, in die entstandene Lücke zu stoßen.

Diese Sanktionen umgeht Russland:

Sanktionen gegen Banken

Zahlreiche russische Banken waren durch die EU kurz nach Kriegsbeginn vom Zahlungssystem Swift ausgeschlossen worden, was den Finanzsektor kurzzeitig ins Wanken brachte. Ausländische Investoren erhielten keine Zahlungen mehr für ihre russischen Staatsanleihen, denn Russlands war vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und damit technisch zahlungsunfähig. Die Landeswährung Rubel verlor massiv an Wert, die Inflation schnellte in die Höhe und auch der russische Aktienmarkt stürzte ab. Doch der Kollaps des russischen Finanzsystems blieb aus.

Der Grund: Die russische Zentralbank steuerte mit Zinssenkungen entgegen, das Geld für Öl und Gas floss weiter, da der energiehungrige Westen per Ausnahmeregelung weiterhin Geld an die Gazprombank überwies. Zudem sorgten Kapitalverkehrskontrollen und die Verpflichtung der russischen Exporteure, 80 Prozent ihrer eingenommenen Devisen in Rubel zu konvertieren, für Schadensbegrenzung. So war der Rubel nur zwei Monate nach Beginn der Sanktionen wieder so stark wie zuvor. Statt über Swift läuft außerdem ein Teil des Finanztransfers inzwischen über Cips, eine Art chinesisches Swift.

Einfrieren der Devisenreserven

Wenig wirtschaftlichen Effekt hatte auch die Entscheidung, die Devisenreserven von Russlands Zentralbank im Ausland einzufrieren, sagt der Russland-Experte und Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik . Der Grund waren auch hier die Öl- und Gasmilliarden, sodass das Land auch gut ohne die Reserven auskam. Sinnvoll sei das Einfrieren der Devisenreserven aus Sicht von Kluge dennoch gewesen. Schließlich hätte Moskau die Reserven ansonsten in andere Währungen umtauschen können, außerhalb der Reichweite westlicher Sanktionen, argumentiert er .

Und in den kommenden Monaten, so Kluge, dürfte der Effekt größer werden. Wenn es dem Westen gelingt, Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft durch die seit Kurzen geltenden Preisdeckel und Embargos zu kürzen, dürfte sich Russlands Handelsbilanz verschlechtern, der Rubel schwächer werden, die Inflation steigen und die 300 Milliarden Euro an Reserven schmerzlich fehlen.

Embargo für russisches Öl

Erst spät in Kraft getreten sind die Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie. Auf die Importverbote von russischem Öl hatten sich die EU-Mitglieder zwar schon Mitte 2022 geeinigt, aber mit langen Übergangsfristen. So gilt das Embargo gegen Diesel und andere Ölprodukte erst seit Anfang Februar 2023, geknüpft an einen internationalen Preisdeckel. Die langen Fristen trugen dazu bei, dass die Preise für Rohöl und insbesondere Diesel 2022 noch weiter anstiegen und Russland von höheren Einnahmen sogar profitierte. Russland exportierte zwar weniger Öl und Gas, erzielte aber dennoch höhere Einnahmen als in den Vorjahren.

Ziel des Westens ist daher, den Preis für russische Energierohstoffe auf dem Weltmarkt weiter zu drücken. Dies geschieht erstens durch den Umstieg auf andere Energiequellen und zweitens durch Verhandlungen mit weiteren Staaten, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Derzeit findet der Kreml vor allem in Indien, China und weiteren Staaten Asiens noch Großabnehmer. Die staatlichen Ölkonzerne Rosneft, Lukoil und Co. müssen den Abnehmern aber erhebliche Rabatte gewähren, um ihre Rohölsorte Urals loszuwerden; nur bei der Sorte Espo ist das Preisniveau stabil geblieben. Auch hier wirkt der Faktor Zeit: Monat für Monat gehen die Einnahmen Russlands aus dem Öl- und Gasgeschäft zurück, sodass die Öl- und Gassanktionen nun immer stärker ihre Wirkung entfalten.

Derweil boomt jedoch das Ölgeschäft auf dem Schattenmarkt, über den Russland die Sanktionen des Westens unterläuft. Eine Schattenflotte aus ausgedienten Tankern transportiert dabei das Öl unter dem Radar zu geheimen Kunden. Die Schiffe werden dafür teils umbenannt oder neu lackiert, manchmal mehrmals pro Fahrt. Auf hoher See laden die Händler das russische Öl um auf größere Tanker, mischen es mit anderem Rohöl und verschleiern so dessen Herkunft, etwa kürzlich vor Gibraltar . Hilfe bekommt der Kreml dabei vom Iran, der langjährige Erfahrungen mit dem Umgehen von Ölsanktionen hat. Mindestens 16 Tanker der iranischen Schattenflotte sind seit dem Rohölembargo im Dezember auf den Transport von russischem Öl umgestiegen, haben Recherchen der "Financial Times " ergeben.

Vermögenssperren für Oligarchen