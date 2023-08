Russlands Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst nach Einschätzung von Finanzminister Anton Siluanow (60) in diesem Jahr deutlich stärker als zuletzt angenommen. "Wir erwarten in diesem Jahr eine Erholung der Wirtschaft um 2,5 Prozent, vielleicht auch mehr", sagte er laut der Nachrichtenagentur Interfax am Samstag in einem Fernsehinterview. Im vergangenen Jahr war das BIP in Russland nach Ausbruch des von Kremlchef Wladimir Putin (70) befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine offiziell um 2,1 Prozent gesunken.