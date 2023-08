Insgesamt hat die russische Währung in diesem Jahr bereits rund 25 Prozent ihres Wertes verloren. Im frühen Handel fiel der Rubel am Montag unter die Marke von 100 Rubel pro Dollar. Der Rückgang hat den Anstieg des Rubels im vergangenen Jahr mehr als wettgemacht, als auf Russlands anfängliche Invasion in der Ukraine ein starker Anstieg der Öl- und Gaspreise folgte.