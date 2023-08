Rubelkrise und sinkende Kaufkraft Russen kämpfen mit Kriegsfolgen

Dabei schwören kremlnahe Medien die Menschen inzwischen darauf ein, dass ein schwacher Rubel wohl von Dauer sein könnte. "So ist unser Devisenmarkt jetzt aufgestellt", heißt es in der Titelgeschichte zum Rubel der Wochenzeitschrift "Expert". Kritisiert wird da etwa, dass die Währung an der Börse zum Spekulationsobjekt geworden ist. "Aber in makroökonomischer Hinsicht gibt es keinen Grund zur Panik." Öl sei weiter relativ teuer, geopolitisch sei die Lage unverändert.

Dollar und Euro fehlen

Klar ist aber auch, dass Russland inzwischen deutlich weniger Devisen einnimmt. Zum einen ist der Öl- und Gasexport wegen eines westlichen Boykotts und Preisdeckels zurückgegangen; zum anderen wickelt die Rohstoffgroßmacht den Verkauf teils in Rubel ab, was die Währung voriges Jahr stärkte. Nun aber fehlen Dollar und Euro. Da das Land seine Auslandsschulden zu über 90 Prozent in Westgeld begleichen muss, macht sich der Mangel an harter Währung bemerkbar.