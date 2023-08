Militärausgaben und Exportschwäche drücken Rubel

In den vergangenen Tagen war der Rubel am Devisenmarkt unter Druck geraten. Nach Einschätzung von Experten hat eine sich verschlechternde Bilanz im Außenhandel zum jüngsten Wertverfall der russischen Währung beigetragen. Gegenüber dem Dollar ist die russische Währung am Montag auf ein 16-Monats-Tief gefallen. Grund dafür ist der Anstieg der russischen Militärausgaben und ein Einbruch der Exporteinnahmen durch westliche Sanktionen , wie die "Financial Times" berichtet.