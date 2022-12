Außenministerium in Peking verärgert

Die chinesische Regierung erklärte am Samstag seine "große Unzufriedenheit und entschlossenen Widerstand". Der Haushalt beinhalte Bestimmungen, die "den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft beschädigen", hieß es in der Stellungnahme des Außenministeriums in Peking.

China erachtet die Insel Taiwan als sein Hoheitsgebiet, die Straße von Taiwan ist eine überaus wichtige Schifffahrtsstraße. Es würden Fakten ignoriert, um eine "chinesische Bedrohung" zu übertreiben, kritisierte das Außenministerium in Peking. Die USA mischten sich mutwillig in Chinas innere Angelegenheiten ein, griffen die Kommunistische Partei Chinas an und verleumdeten sie. "Das stellt eine ernsthafte politische Provokation für China dar", so das Außenministerium.