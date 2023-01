Ersteres müssen wir tatsächlich endlich ideologiefrei diskutieren, denn die Lebenserwartung steigt und damit auch die Kosten für das dringend reformbedürftige Rentensystem. Klar, nicht jede*r schafft es, mit 65 noch weiterzuarbeiten, doch viele schon.

Was die Frauen angeht, so wünschte ich mir im Zuge der Gleichberechtigung und vor allem als Vorbeugung der Altersarmut nichts mehr, als dass es Müttern ermöglicht wird, wieder schneller voll erwerbstätig zu werden. Allein mir fehlt die Vorstellungskraft, wie das bei der gegebenen Infrastruktur – und den allerorten fehlenden Erzieher*innen und Lehrer*innen – funktionieren soll. Und als ob das nicht schon genug Sorgen wären, ist einem jetzt auch noch bange, dass der Nachwuchs zumindest so lange gesund bleibt, bis wir die Mangelwirtschaft an den Kinderkliniken wieder in den Griff bekommen.