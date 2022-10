Auf dem am Sonntag in Peking beginnenden Kongress der Kommunistischen Partei Chinas, der nur alle fünf Jahre stattfindet, will sich Staats- und Parteichef Xi Jinping (69) für eine historische dritte Amtszeit bestätigen lassen. Setzt er sich wie erwartet damit durch, wäre das eine Abkehr von den bisherigen Gepflogenheiten, die die Amtszeit auf zwei Perioden begrenzte. "Xi wird in seiner Eröffnungsrede den Ton für die nächsten fünf Jahre setzen", erwartet Analyst Nils Grünberg von dem in Berlin ansässigen Mercator Institute for China Studies (Merics).