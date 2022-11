Klaus-Michael Kühne toppt Zuckerberg und Musk

Der wahre CO 2 -Ausstoß der Milliardäre ist also in den meisten Fällen noch größer, doch auch so zeigt die Untersuchung bereits hohe Werte: So kommt beispielsweise Mark Zuckerberg (38) durch seine Anteile am Meta-Konzern auf rund 378.000 Tonnen CO₂-Ausstoß, Elon Musk (51) über seinen Tesla-Anteil auf rund 80.000 Tonnen CO₂ – eine Zahl, die sich durch die kürzlich erfolgte Komplettübernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter noch deutlich erhöhen sollte.

Getoppt werden die US-Milliardäre jedoch von dem deutschen Unternehmer Klaus-Michael Kühne (85 ), der allein über seine Beteiligung an der Reederei Hapag-Lloyd vier Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert, hinzu kommen weitere hohe Emissionen durch seine Anteile am Logistikdienstleister Kühne + Nagel und zunehmend auch an der Lufthansa.