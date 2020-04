30





Aufgrund der Corona-Krise und eines Preiskampfes zwischen Russland und Saudi-Arabien ist der Ölpreis in den vergangenen Wochen drastisch eingebrochen. Heute Nachmittag will nun das Ölkartell Opec gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern ("Opec+") in einer Videokonferenz über die angespannte Lage am Ölmarkt beraten.

Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Förderung um die gewaltige Menge von zehn Millionen Barrel pro Tag zu senken (ein Barrel sind 159 Liter). Kuwaits Ölminister Chaled al-Fadhel erklärte am Donnerstag, eine Senkung von bis zu 15 Millionen Barrel werde avisiert. Hoffnung in dieser Größenordnung hatte vor einer Woche bereits US-Präsident Donald Trump geschürt: Er selbst habe Saudi-Arabien zum Ende des Preiskriegs mit Russland bewegt - diese Nachricht sorgte für den stärksten je verzeichneten Anstieg des Ölpreises an einem Tag.

Russland ist eines der größten Förderländer der Welt und stark abhängig von den Einnahmen aus dem Ölexport. Seit 2016 ist Russland Mitglied des erweiterten Verbunds Opec+. Damals haben sich zehn weitere Staaten - unter anderem Russland - mit den derzeit 13 Mitgliedern der Opec zusammengeschlossen.

Die Förderkürzung ist aber dem Vernehmen nach vor allem abhängig von den USA : Reduziert dieser große Ölförderer als Nicht-Mitglied der Opec seine Fördermenge nicht, sind die Bemühungen der Opec+-Staaten obsolet. Daher ist eine zweite Konferenz am Freitag mit G20-Staaten außerhalb der Opec+, die ebenfalls Öl fördern, geplant.

Spannend wird sein, welchen Anteil der Kürzung die "Opec+" selbst übernehmen will und welchen sie von Nicht-Opec-Ländern wie den USA, Kanada und Norwegen erwartet. Dass neben den 23 "Opec+"-Staaten auch andere Länder in einen Deal involviert werden sollen, bestätigte am Mittwoch Irans Ölminister Bidschan Namdar Sanganeh via Twitter.

Aus eigener Kraft könnte die "Opec+" realistisch die Produktion nur um 6,5 Millionen Barrel pro Tag senken, schätzen die Volkswirte der Bank Unicredit. Insgesamt rechneten sie "sehr kurzfristig mit echten Förderkürzungen von nur 8 Millionen Barrel/Tag gegenüber den April-Zahlen", was "den Markt fast wieder ins Gleichgewicht bringen" und den Ölpreis bei 35 bis 40 Dollar im zweiten Quartal stabilisieren könnte.

Ölpreis auf tiefstem Stand seit 18 Jahren

Der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen zeitweise auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren gefallen. Mitte Februar lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen noch bei fast 60 US-Dollar - Anfang April waren es dann bloß noch rund 25 Dollar. Zuletzt stieg er wieder auf rund 32 Dollar. Der Preisverfall ist unter anderem eine Folge der deutlich gesunkenen Nachfrage aufgrund der Corona-Krise. In vielen Ländern steht das Alltagsleben mehr oder weniger still, entsprechend wird auch deutlich weniger Roh- oder Heizöl beziehungsweise Treibstoff gebraucht.

Marktbeobachter sprachen in einigen Weltregionen von einem Rückgang um 70 Prozent. In den USA werden zur Zeit laut Angaben der Regierung nur noch 14,4 Millionen Barrel am Tag nachgefragt, das wäre das niedrigste Niveau seit 1990. Der starke Einbruch der Nachfrage aufgrund der Beschränkungen in zahlreichen Ländern zeige sich laut Aussage von Händlern auch in der Gesamtschau: Normalerweise verbrauche die Welt ungefähr 100 Millionen Barrel Öl am Tag, einige Händler sprachen zuletzt jedoch nur noch von 65 Millionen Barrel täglich.

Hinzu kommt, dass sich die "Opec+"-Mitglieder bei ihrem bislang letzten Minister-Treffen Anfang März nicht auf eine gemeinsame Strategie ab dem 1. April einigen konnten. Der Ölpreis hatte damals schon mit Einbrüchen auf die Corona-Krise reagiert, das Treffen der "Opec+" in Wien fand unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Doch statt einer gemeinsamen Strategie verkündeten die Schwergewichte Russland und Saudi-Arabien einen Preiskampf. Beide Seiten kündigten eine Ausweitung der Rohöl-Produktion an - und schickten den Ölpreis so erst recht in den Keller. Nun ist der Druck für eine Zusammenarbeit umso größer.

"Es könnte für den Ölpreis wirklich ernst werden"

"Die große Frage ist, ob die "Opec+" schon in Vorleistung geht ohne genau zu wissen, ob die anderen Förderländer und nicht Opec+-Mitglieder wirklich mitmachen werden", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Er geht davon aus, dass die "Opec+" die Hilfe der USA zur Bedingung macht - und andernfalls die aktuellen Produktionsüberschüsse in Kauf nehmen würde. "Dann dürfte es für den Ölpreis wirklich ernst werden." Schon am Freitag soll - unter dem Vorsitz des Opec-Schwergewichts Saudi-Arabien - eine Schalte der Energieminister der G20-Staaten folgen, bei der ebenfalls Mitstreiter gewonnen werden könnten.

Die zuletzt immer wieder kolportierte Kürzung um insgesamt zehn Millionen Barrel Öl pro Tag hält Fritsch für gerade groß genug, um den aktuellen Ölpreis von rund 32 US-Dollar pro Barrel (Brent) beibehalten zu können. "Man muss schauen, welches Ausgangsniveau bei den Verhandlungen festgelegt wird. Zehn Millionen Barrel weniger als Anfang April wären zu wenig. Schließlich haben Russland und Saudi-Arabien im Preiskrieg ja ihre Produktion hochgefahren."

Eine Kürzung der Rohölproduktion von zehn Millionen Barrel am Tag entspräche etwa 10 Prozent der gesamten, weltweiten Produktion vor der Corona-Krise. Der Anteil der 13 Opec-Staaten am globalen Ölmarkt betrug zuletzt etwas weniger als 30 Prozent, gemeinsam mit den zehn Kooperationspartnern ("Opec+") sind es rund 45 Prozent. Das gesamte Bündnis der "Opec+" wird sehr stark von den beiden Schwergewichten Saudi-Arabien und Russland bestimmt und hängt entsprechend auch stark von deren Einigkeit ab.

Die Experten von Unicredit führen noch einen anderen Grund an, warum es so wichtig ist, die Fördermengen zu reduzieren. "Aufgrund der eingebrochenen Nachfrage könnte es nur noch bis Ende Mai dauern, bis die Lagerkapazitäten für das Öl erschöpft sind", sagt Analyst Edoardo Campanella. Eine solche Situation habe es noch nie gegeben.

Wenn die erhoffte Einigung auf drastisch sinkende Produktion ausbleibe, "werden die Preise abstürzen", warnt Campanella. Dann wäre auch ein Preisniveau von 5 bis 10 Dollar in Sicht.

mg/dpa-afx, afp