Doch dank jahrzehntelanger politischer Förderung sind Deutschlands Unternehmen heute so eng mit China verflochten, dass eine "Entkopplung" schwerwiegende Folgen für die deutsche Volkswirtschaft hätte.

Bekanntestes Beispiel eines auf China angewiesenen Unternehmens ist Volkswagen, der Konzern macht 40 Prozent seines Umsatzes in China. Ähnlich gilt das aber zum Beispiel auch für den Sportbekleidungshersteller Adidas, der im vergangenen Jahr unter Boykottaufrufen chinesischer Nationalisten litt. Eine alte Weisheit unter auslandserfahrenen Managern: Man kommt leichter in einen Markt hinein als wieder heraus.

Diese Konzernchefs reisen mit

Doch auch in den Unternehmen werden die kritischen Stimmen zunehmend lauter. So ist bei dem Chemiekonzern BASF ein Kulturkampf unter den Führungskräften ausgebrochen . Viele Topmanager sprechen sich gegen die Pläne von Konzernchef Martin Brudermüller (61) aus, in China eine Megafabrik zu bauen.

Brudermüller wird Scholz übrigens auf seiner Reise begleiten, genau wie zwölf weitere Vertreter deutscher Unternehmen. Mit dabei sind laut "Handelsblatt " auch der VW‑Vorstands­vorsitzender Oliver Blume (54), Siemens-Chef Roland Busch (57), Merck-Chefin Belén Garijo (62), Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing (52) und Biontech-CEO Uğur Şahin (57). Auch die Vertreter von BMW, Wacker Chemie, Adidas, Hipp, Bayer und Geo Clima Design sind auf der Liste der mitreisenden Unternehmen.

Die Quadratur des Kreises

"Es gibt zwei große Probleme", sagt der Ökonom Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. "Das ist zum einen die große Abhängigkeit von Rohstoffen aus China, etwa bei seltenen Erden ." Deren Produktion in Europa sei möglich, aber es sei "zweifellos teurer, dies umweltverträglich hier in Europa zu machen". Dazu komme, dass viele deutsche Firmen einen hohen Umsatzanteil in China erwirtschafteten, sagt Matthes mit Blick auf Firmen wie Adidas und VW. "Die große Frage ist, was im Falle einer Eskalation im Taiwan-Konflikt und infolgedessen westlicher Sanktionen passieren würde."