So ließ Katar Deutschland in den vergangenen Monaten auflaufen. Auf die Frage, warum ein Abkommen für Deutschland nicht geklappt habe, antwortete Scholz nun: "Stimmt so nicht."

Füllstände deutscher Gasspeicher sinken

Der Kanzler bekräftigte zugleich seine Ablehnung von Fracking in Deutschland. Darüber sei mehrfach diskutiert worden. "Bis das Gas aus den tiefen Schichten herausgepresst werden würde, werden wir mit dem Ausbau regenerativer Energien so weit sein, dass Aufwand, Risiko und Ertrag in einem viel zu schlechten Verhältnis stehen." Fracking ergebe wenig Sinn in Deutschland.