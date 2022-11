In Singapur unterzeichnete er mit Lee eine gemeinsame Erklärung zur engeren Zusammenarbeit sowohl bei Hightech-Themen als auch bei der Verteidigung. Singapurs Ministerpräsident kündigte an, dass sein Land Interesse am Kauf weiterer U-Boote habe. Er wolle im kommenden Monat nach Deutschland reisen. Scholz hatte in dem Inselstaat auch um Investitionen der Staatsfonds in Deutschland geworben. Mit Indonesien ist ein Abkommen zur Unterstützung der Energiewende in dem südostasiatischen Land geplant.