Saudis könnten mehr liefern Ölpreise vor Opec-Treffen stark unter Druck

Die Ölpreise sind unmittelbar vor einem mit Spannung erwarteten Treffen des Förderverbunds Opec+ kräftig gefallen. Die Anleger spekulierten auf eine stärkere Ausweitung der Fördermenge, hieß es von Marktbeobachtern. Am Donnerstagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,31 Dollar. Das waren 2,98 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,90 Dollar auf 112,36 Dollar. In der Spitze gaben die Preise noch mehr nach.