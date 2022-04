Deutschland importiert immer noch Kohle, Öl und Gas aus Russland und spült damit jeden Tag Geld in Putins Kriegskasse. Als weltweit größter Abnehmer für Gas und zweitgrößter Abnehmer für Öl wird Deutschland wegen der gestiegenen Preise dieses Jahr wohl sogar eine Rekordsumme überweisen. Das geht aus einer neuen Analyse von Greenpeace hervor . Deutschlands Ausgaben für russisches Öl drohen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr von 11,4 Milliarden Euro auf 14,3 Milliarden Euro anzusteigen. Die Importrechnung für Gas könnte sich aufgrund steigender Preise verdoppeln, von 8,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf 17,6 Milliarden Euro. Dazu kommen laut Analyse rund zwei Milliarden Euro für russische Kohle. Die Zahlen basieren auf Schätzungen.

Eine Preisobergrenze, die sich beispielsweise an den Preisen vor dem Krieg orientiert. Im Zeitraum 2015 bis 2020 lagen die Gaspreise bei durchschnittlich 16 Euro pro Megawattstunde, statt der aktuell 100 Euro.

Tagebuch der Zukunft: Europas Weg in den Gas-Schock

Tagebuch der Zukunft: Europas Weg in den Gas-Schock

Tagebuch der Zukunft: Europas Weg in den Gas-Schock Von Arvid Kaiser

Tagebuch der Zukunft: Europas Weg in den Gas-Schock Von Arvid Kaiser

Wirtschaftsweise Grimm hält Gasembargo für handhabbar: "Die Zahlungen an Russland sollten beendet werden"

Wirtschaftsweise Grimm hält Gasembargo für handhabbar: "Die Zahlungen an Russland sollten beendet werden"

Wirtschaftsweise Grimm hält Gasembargo für handhabbar: "Die Zahlungen an Russland sollten beendet werden" Ein Interview von Marleen Gründel

Wirtschaftsweise Grimm hält Gasembargo für handhabbar: "Die Zahlungen an Russland sollten beendet werden" Ein Interview von Marleen Gründel

"Das Gerede der Bundesregierung über mögliche Importstopps ohne handfeste Taten ist in hohem Maße kontraproduktiv. Es treibt die Gaspreise weiter in die Höhe und spült Rekorderlöse in Putins Kriegskasse. Dieser Kriegsfinanzierung muss ein Riegel vorgeschoben werden", sagt Vargas. "Gleichzeitig darf die Diskussion um ein Embargo jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns ganz grundsätzlich aus der fossilen Abhängigkeit lösen und den Ausbau von Erneuerbaren massiv beschleunigen müssen."