Gleichzeitig haben sich die Erwartungen für den Rest Ostasiens und des Pazifiks verbessert. Für die Region ohne China wird für 2022 ein Wachstum von 5,3 Prozent erwartet, gegenüber 2,6 Prozent im letzten Jahr, dank hoher Rohstoffpreise und einer Erholung des Binnenkonsums nach der Coronavirus-Pandemie, heißt es in einem in dieser Woche veröffentlichten Bericht, aus dem die "Financial Times" am Dienstag zitiert.