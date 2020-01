Heute beginnt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Alle wichtigen Entwicklungen im Überblick.

9.00 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein US-Amtskollege Donald Trump haben sich im Steuerstreit auf eine Waffenruhe verständigt. Macron teilte vor Beginn des viertägigen Weltwirtschaftsforums in Davos mit, ein "großartiges Gespräch" mit Trump zur französischen Digitalsteuer gehabt zu haben. Beide Seiten würden zusammenarbeiten, um gegenseitige Strafzölle zu verhindern. Aus diplomatischen Kreisen verlautete, die Waffenruhe solle bis Jahresende gelten. Bis dahin werde der Fokus auf den Bemühungen der Industriestaaten-Organisation OECD liegen, ein Konzept für eine globale Mindeststeuer und eine neue Form der Besteuerung von Internetfirmen auszuarbeiten, die für alle wichtigen Länder akzeptabel sei. Frankreich hat beschlossen, eine dreiprozentige Digitalsteuer zu erheben. Diese stößt auf heftige Kritik der Vereinigten Staaten, weil vor allem US-Konzerne und Steuertrickser wie Apple Börsen-Chart zeigen, Google Börsen-Chart zeigen , Facebook Börsen-Chart zeigen und Amazon Börsen-Chart zeigen davon betroffen sind. Das hat den Handelsstreit der USA mit Europa angeheizt. Trump drohte in diesem Zusammenhang mit hohen Sonderzöllen auf französische Produkte wie Champagner, Käse und Luxus-Handtaschen.

8.30 Uhr: Mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump beginnt am Dienstag (11.30 Uhr) offiziell die 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens in den Schweizer Alpen stehen der Kampf gegen den Klimawandel sowie geopolitische Krisen etwa im Nahen Osten und in Libyen.

9.00 Uhr: Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen SAP-Chefin) forderte die Konzernchefs in Davos auf, in Klimafragen nicht vor Trump einzuknicken. Sie hoffe, dass die Manager "dieses Mal ein wenig tiefer in ihre Seele gucken und überlegen, was sie dort sagen", sagte Morgan der Deutschen Presse-Agentur. "Die Konzernchefinnen und -chefs dort haben die Verantwortung, Klartext mit ihm zu reden." Sie müssten in eine aktive Rolle schlüpfen, "damit Menschen wie Trump verstehen, dass sie isoliert sind".

Zur Großbildansicht Andrew Hofstetter/ REUTERS Versteinerter Blick: Das Bild zum Aufeinandertreffen der Klimaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump im Verlauf des UN-Klimagipfels im vergangenen September sorgte für Furore

8.30 Uhr: Trump hat mehrfach versucht, sich über Greta Thunberg lustig zu machen. Doch ausgerechnet Thunberg könnte Trump in Davos die Schau stehlen. Nachdem sie zur "Person des Jahres" gekürt worden war, bezeichnete er das auf Twitter als "lächerlich". Trump nannte den Klimawandel früher einen "Scherz"; davon ist er mittlerweile abgerückt, aber er bezweifelt immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind. Zu einem Treffen mit Thunberg wird es mit ziemlicher Sicherheit in Davos nicht kommen. Warum sollte sich Greta auch mit Trump treffen?

Insgesamt diskutieren 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Freitag in Davos über Lösungen für internationale Probleme. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Stakeholder für eine solidarische und nachhaltige Welt". Aus Deutschland werden außer Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am D onnerstag in Davos eine Rede hält, mehrere Minister und Konzernchefs erwartet.

mit dpa und reuters