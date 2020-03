New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat sich angesichts der stark steigenden Infektionszahlen mit einem dramatischen Appell an die Bevölkerung und an US-Präsident Trump gewandt. Die Andeutungen von US-Präsident Donald Trump, die US-Wirtschaft in der Corona-Krise trotz der Gefahr für die Bevölkerung wieder hochzufahren, wies Cuomo scharf zurück. "Unsere Priorität ist es, Leben zu retten, egal was es kostet", sagte Cuomo.

Angesichts von mehr als 30.000 Infizierten in New York brauche er Tausende Beatmungsgeräte - die von der Trump-Regierung angebotenen 400 Beatmungsgeräte reichten bei weitem nicht aus. Die US-Regierung müsse deutlich mehr tun, denn wenn sich die Situation verschärfe, "dann wählen Sie die 26.000 aus, die sterben werden", rief Cuomo.

"Wir werden nicht selektieren - niemand ist verzichtbar"

"Wir werden nicht selektieren und sagen: "Das waren alte Leute, das waren verwundbare Leute, die mussten ja sowieso irgendwann sterben, also lasst uns weitermachen". Niemand sei "verzichtbar". Er gehe nicht davon aus, dass irgendein Amerikaner das wolle. "Und als Gouverneur des Staates New York kann ich Ihnen schwören, dass ich das niemals tun werde."

Cuomo verkündete weiter gestiegene Infiziertenzahlen für Amerikas bislang am schwersten von der Pandemie getroffenen Region. Im Bundesstaat New York gebe es nun mehr als 30 800 Fälle - das seien über 5000 mehr als am Vortag. Mehr als 17 000 nachgewiesene Fälle entfielen allein auf die Millionenmetropole New York City. Insgesamt seien mehr als 285 Menschen im Staat an dem Virus gestorben. Für New York gelten weitreichende Ausgangssperren. Restaurants, Bars, Schulen, Museen und Broadwayshows sind geschlossen

la/reuters/dpa