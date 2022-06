Covid-Tests sind in China längst ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Wer sich in einer Stadt fortbewegen und im öffentlichen Raum aufhalten will, muss sich regelmäßig testen lassen. Shanghai zum Beispiel hat laut "FT" für seine 26 Millionen Einwohner rund 15.000 Teststellen eingerichtet. Die enormen Ausgaben für die Testprogramme und die Erweiterung bestehender Quarantäne-Einrichtungen seien ein Zeichen dafür, dass die politischen Verantwortlichen trotz der hohen wirtschaftlichen Kosten an der Null-Covid-Strategie bis weit ins Jahr 2023 festhalten wollen.

Peking schließt wieder Bars und Freizeiteinrichtungen

Wen auch in geringerem Ausmaß, verschärfte seit Donnerstag die Metropole Peking wieder die Regeln, schreibt CNBC . Seit Donnerstag haben mindestens drei Bezirke in Peking angeordnet, dass Bars und einige andere Unterhaltungseinrichtungen bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Dem ging dem Bericht zufolge am Mittwoch ein neuer bestätigter Covid-Fall voraus, zudem wurden eine Handvoll weiterer Fälle mit Bars und Nachtklubs in Verbindung gebracht.