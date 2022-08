Es schien fast, als würde sich der Himmel gegen die Rakete wehren. Am Wochenende waren Gewitter über Cape Canaveral in Florida gezogen, mehrere Blitze waren in die Türme am Startplatz eingeschlagen. Doch die Testingenieure der US-Weltraumbehärde Nasa konnten keine Schäden feststellen. 50 Jahren, nachdem zuletzt Menschen den Mond betreten, soll an diesem Montag ihre Rakete zu dem Erdtrabanten starten.