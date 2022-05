Zwei Monate nach Beginn des Lockdowns in Shanghai laufen in der chinesischen Wirtschaftsmetropole die Vorbereitungen für ein Ende der strengen Corona-Auflagen. Ab Mittwoch 00.00 Uhr (Ortszeit) würden bestimmte Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit aufgehoben, erklärte die Stadtverwaltung am Montag.