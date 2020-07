Mikko Huotari leitet seit ­Februar das Mercator ­Institute for China Studies (Merics), das als wichtigster China-Think-Tank Europas gilt. Der Politologe wuchs in Freiburg auf und hat dort sowie in Nanjing und Shanghai studiert und promoviert. An der UC San Diego arbeitete er als Gastforscher.

Foto: Paula Winkler