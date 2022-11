Kopf-an-Kopf-Rennen um den Senat

Am Morgen gegen 8.30 Uhr (MEZ) verbuchten die Republikaner 193 Sitze im Repräsentantenhaus, die Demokraten kamen auf 170 Sitze. Das Rennen um den Senat, der zweiten Kammer des US-Kongresses, gestaltete sich zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier lagen die Demokraten mit 48 Sitzen und die Republikaner mit 47 Sitzen in etwa gleichauf.

Gut 250 Millionen Wahlberechtigte sind am Dienstag dazu aufgerufen worden, bei den Kongresswahlen ihre Stimme abzugeben. Neu gewählt werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses, 34 Mitglieder des 100-köpfigen Senats und 36 Gouverneure in einzelnen Bundesstaaten. Kongresswahlen werden in den USA alle zwei Jahre abgehalten, auch zeitgleich mit Präsidentschaftswahlen. Wenn sie in der Mitte der Legislaturperiode einer Präsidentschaft stattfinden, werden sie, so wie jetzt, Midterms genannt.