Paulo Figueiredo Filho, ein politischer Analyst, der Bolsonaro oft in den sozialen Medien verteidigt und laut der Nachrichtenagntur DPA der Enkelsohn des letzten Präsidenten der Militärdiktatur ist, bezeichnete Twitter in einem Tweet als strikten und spontanen Zensoren. Musk antwortete mit den Worten "I will look into this", zu Deutsch "Ich werde mir das angucken" . Die derzeitigen Regeln von Twitter (Stand 08.11.2022) verbieten derzeit noch die Manipulation oder die Einflussnahme von Wahlen oder anderen zivilgesellschaftlichen Prozessen.