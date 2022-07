Doch auch alte Putin-Freunde profitieren kräftig von der Abwanderung der westlichen Unternehmen und nutzen diese, um weitere Reichtümer anzuhäufen. Dazu gehört der russische Oligarch Wladimir Potanin. Er erwarb über seine Holding Interros Capital die Bank Rosbank, die russische Tochtergesellschaft der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) sowie deren Versicherungsgeschäft für eine unbekannte Summe.

Potanin ist größter Anteilseigner des Nickelkonzerns Norilsk Nickel und besitzt laut dem Magazin Forbes ein Vermögen von rund 17,3 Milliarden Dollar. Sein Aufstieg begann im Außenhandelsministerium der früheren Sowjetunion. In Kanada und Großbritannien ist der Einundsechzigjährige mit Sanktionen belegt worden, im Rest Europas und in den Vereinigten Staaten steht er dagegen nicht auf den Sanktionslisten. Für SocGen ist der Verkauf an den Putin-Schergen Potanin ein Verlustgeschäft: Die Bank muss nach eigenen Angaben etwa zwei Milliarden Euro abschreiben.

Auch die Wirtschaftsprüfer ziehen sich zurück

Auch die vier größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen der Welt haben ihre Beziehungen zu Russland abgebrochen. Die großen Wirtschaftsprüfer agieren als globale Netzwerke aus örtlichen Firmen, die den dortigen Partnern gehören. In drei Fällen wurde die russische Einheit bereits umbenannt. PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) teilte mit, dass der Nachfolger seiner russischen Niederlassung den Namen Technologies of Trust tragen wird. "Während es Jahre dauern kann, Vertrauen aufzubauen und einen tadellosen Ruf zu entwickeln, kann dieser über Nacht unterminiert werden", so Technologies of Trust. PwC gab keinen weiteren Kommentar ab.

Das frühere russische Unternehmen von Deloitte wird "Business Solutions and Technologies" heißen, wie aus einem am 18. Mai von einem der wichtigsten russischen Kunden, dem Mobilfunkbetreiber MTS, eingereichten Antrag hervorgeht. Die frühere russische Einheit von EY wurde laut ihrer Website unter dem Namen Audit Technologies and Solutions Center - Audit Services neu aufgelegt. KPMG erklärte im März, dass ihre 4.500 Partner und Mitarbeiter in Russland und Weißrussland das KPMG-Netzwerk verlassen werden. "Alle formalen Aspekte der Interaktion werden individuell mit jedem Kunden ausgearbeitet", hieß es am 7. März, ohne zu sagen, ob das Unternehmen unter russischer Führung neu starten würde.