"Mit einem Krieg vor der Haustür und einer größeren Energiekrise in diesem Winter ist es wirklich schwer, sehr optimistisch zu sein", sagte Skou in einem Interview mit Bloomberg TV . "Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir uns entweder in einer Rezession befinden oder bald in einer Rezession sein werden, sicherlich in Europa, aber möglicherweise auch in den USA."