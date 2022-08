LNG-Tanker Die weltweite Jagd nach Flüssigerdgas

Keine guten Aussichten also für ein sich in einer Wirtschaftskrise befindendes Land wie Pakistan, das bereits vor ein einigen Jahren in LNG-Terminals investiert und auf den Transport des Gases per Tanker gesetzt hatte. Das Land mit rund 220 Millionen Einwohnern wird es künftig wohl noch schwerer haben, seinen Energiebedarf auf diesem Wege zu decken, denn die Nachfrage nach dem teuren LNG dürfte im europäischen Winter weiter ansteigen.

2023 steigt auch Deutschland mit LNG-Terminals in den hochpreisigen Wettlauf um Gastanker ein

Gehörten bislang Italien, Frankreich, Spanien und die Türkei zu den wichtigsten LNG-Importländern Europas, wird die Nachfrage 2023 auch aus Deutschland deutlich zunehmen. Ab dem kommenden Winter sollen hier zumindest die ersten beiden von insgesamt fünf geplanten LNG-Terminals an verschiedenen Standorten in Norddeutschland in Betrieb gehen.