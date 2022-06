Deutlich längere Wartezeiten in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg

Aktuell sieht Richter die Lage jedoch optimistisch: "Der Hafen in Shanghai selbst hat die ganze Zeit über eigentlich gut funktioniert. Derzeit sehen wir hier auch nur Verspätungen von 24 bis 48 Stunden, das ist nicht viel." Die Grundproblematik liege vielmehr in der weltweiten Störung der Lieferketten. Auch das sei eine Folge von zwei Jahren Covid-Pandemie. "Viele Häfen in der Welt waren lange dicht. Auch wirken immer noch die Probleme im Suez-Kanal nach. Und nun kommen natürlich auch die Folgen des Ukraine-Kriegs dazu", so Richter. In Summe führe das alles zu starken Verzögerungen. "In Rotterdam, in Antwerpen oder auch in Hamburg warten unsere Schiffe mittlerweile zum Teil sogar deutlich länger als in Shanghai."