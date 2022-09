Kurssturz an den US-Börsen Warum Investoren so heftig auf die US-Inflationsdaten reagierten

Hinzu kam, dass die Preise auch in anderen Segmenten nachgaben, die zuletzt die Inflation angeheizt hatten. Das galt etwa für die Preise am Gebrauchtwagenmarkt . Und auch die Inflationserwartungen ließen der Fed zufolge spürbar nach. So erwarteten die Haushalte in den USA für dieses Jahr nur noch eine Rate von 5,7 Prozent (zuvor 6,2 Prozent). Die Erwartungen für die Inflation in drei und fünf Jahren entwickelten sich ebenfalls rückläufig.

Gleichzeitig stieg zuletzt die Sorge um die US-Konjunktur. Das US-Handelsministerium musste für das zweite Quartal erneut einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts verkünden. Damit rutschte die US-Wirtschaft in eine sogenannte technische Rezession ab. Investoren glaubten, dass die Fed deswegen ihren drastischen Kurs der großen Zinsschritte abmildern wird. Höhere Zinsen belasten die Investitionen der Unternehmen, den Immobilienmarkt und die Neuwagenkäufe.