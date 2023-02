Konjunktursorgen Amerika auf der Achterbahn

Inzwischen aber erleben Erklärungsmuster von Friedman & Co. eine gewisse Renaissance. Die erhöhten Inflationsraten wecken Erinnerungen an die 1970er-Jahre, als der Monetarismus hoch im Kurs stand, weil er Antworten auf die Frage versprach, wie sich die Preisdynamik wieder einfangen ließe. Mario Borio, Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), hat kürzlich mit Kollegen ein Papier veröffentlicht, in dem er den Einfluss des Geldes auf Konjunktur und Inflation aufs Neue untersucht. Angesichts der starken Schwankungen der Geldmenge in der jüngsten Vergangenheit – ihre massive Ausweitung während der Pandemie und ihre aktuelle Schrumpfung in den USA – gibt es reichlich Anlass, sich über die möglichen Folgen Gedanken zu machen. Wo also stehen wir gegenwärtig?