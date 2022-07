Schon jetzt deuten eine Reihe von Frühindikatoren auch hierzulande auf einen wirtschaftlichen Abschwung hin. So sank der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts, der anhand einer Umfrage unter rund 9000 Managerinnen und Managern ermittelt wird, im Juli im Vergleich zum Vormonat um 3,6 Punkte auf 88,6 Zähler. Das war der niedrigste Stand seit zwei Jahren. "Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest (53) die Lage. Die Rezessionswahrscheinlichkeit liegt der Umfrage zufolge bei 96 Prozent.

Auch der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft fiel im Juli weiter: Mit 48 Punkten sank das Barometer erstmals seit Monaten wieder unter die wichtige Schwelle von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. In der Industrie stauen sich zudem wegen der gestörten Lieferketten die Aufträge, die Wachstumsprognosen wurden bereits deutlich nach unten korrigiert. Gleichzeitig klettern die Erzeugerpreise von einem Rekordhoch zum nächsten.

EZB mit erstem Zinsschritt seit elf Jahren

Inzwischen ist die Inflationsrate in Deutschland wegen der Gaskrise und der anhaltenden Probleme in den Lieferketten auf 7,6 Prozent gestiegen. Um die Inflation zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) nach langem Zögern in der vergangenen Woche endlich die Zinswende eingeläutet und erstmals seit elf Jahren den Leitzins erhöht. In einem großen Zinsschritt hob der EZB-Rat um Chefin Christine Lagarde (66) den Zinssatz auf 0,5 Prozent an. Zudem stellte die EZB weitere Zinsschritte in Aussicht.

Andere Notenbanken wie die US-Zentralbank Federal Reserve sowie die Bank of England haben ihre Zinssätze bereits mehrfach angehoben. Kritiker werfen der EZB daher vor, die Zinswende viel zu spät einzuleiten. Doch die Notenbank muss vorsichtig agieren, da in der Eurozone nicht nur die Rezessionsgefahr besteht, sondern auch hoch verschuldet Staaten wie beispielsweise Italien mit einer Zinserhöhung noch stärker unter Druck geraten. Für sie wird es mit steigenden Zinsen teurer, sich am Anleihemarkt frisches Geld zu beschaffen.

Im ersten Quartal hatte das BIP in Deutschland noch um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Am kommenden Freitag werden dann die Daten für das zweite Quartal veröffentlicht. Der IWF jedenfalls blickt düster in die Zukunft: In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nur noch um 1,2 Prozent wachsen. Bisher waren die Ökonomen von einem Plus von 2 Prozent ausgegangen.