Lebensmittelproduktion Wie der Klimawandel die Landwirtschaft verändert

Seit Jahrhunderten ist die Produktivität in der Agrarwirtschaft gewachsen - nun wird sie durch die Klimaerwärmung gebremst. Während die wohlhabenden Gesellschaften sogar profitieren könnten, dürften ärmere, exportabhängige Länder leiden. Was also tun?

Ein Originaltext aus dem "Economist"