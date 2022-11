Als Wirtschaftsminister Robert Habeck (53) im Frühjahr nach Doha reiste und wenig später eine "Energiepartnerschaft" mit dem Emirat verkündete, hoffte er, eine Lösung für die Energieversorgung Deutschlands gefunden zu haben. Als Ersatz für russisches Erdgas wollte Habeck möglichst viel Flüssigerdgas (LNG) aus dem Wüstenstaat und aus den USA importieren.

Der Bau von vier LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade und Lubmin läuft auf Hochtouren. Das kleine Emirat Katar gehört nach den USA, Russland, China und Iran zu den fünf größten Erdgasproduzenten der Welt. Die deutsche Hoffnung: Ein Deal böte den Kataris eine Gelegenheit, neue Kunden in Europa zu gewinnen und sein Image als Helfer in der Not aufzupolieren.

Doch weit gefehlt. Katar hat andere Prioritäten, als Deutschland kurzfristig zur Seite zu springen. Die Gewinne des Emirats aus dem Gas-Export sind infolge des Krieges in der Ukraine ohnehin bereits explodiert, doch es gibt Dinge, die Katar noch wichtiger sind als kurzfristiger Profit: langfristiger Profit und langfristige Abhängigkeiten.

Ein geplatzter Deal und ein Ende der Freundlichkeiten

Das bedeutet: Deutschland bekommt nur dann Flüssigerdgas aus Katar, wenn sich die Bundesrepublik dazu verpflichtet, über einen Zeitraum von 20 Jahren das Erdgas abzunehmen. Nach Informationen des Wirtschaftsportals Bloomberg will der Wüstenstaat seinem Partner Deutschland außerdem verbieten, überschüssiges LNG an andere Staaten weiterzuverkaufen oder Lieferungen zu stornieren.

Für Habeck war das Angebot aus Katar nicht akzeptabel: "Die Kataris haben sich entschieden, kein gutes Angebot zu machen", teilte der deutsche Wirtschafts- und Energieminister im Sommer zerknirscht mit. Deutschland geht also leer aus.

Deutsche Klimaziele sind mit Katars Langfristverträgen nicht zu erreichen

Statt nach Deutschland liefert Katar das begehrte Flüssigerdgas nun nach Italien, das über den staatlichen Energiekonzern Eni schon länger mit dem Emirat verbunden und offenbar auch bereit ist, die Bedingungen der Kataris zu akzeptieren. Zwar nutzt Katar die nahende Fußball-WM als Chance, sich als weltoffener Gastgeber zu präsentieren. Doch wenn es um Gas und ums Geschäft geht, hört bei den Kataris der Spaß auf.

Die harte Haltung der Herrscherfamilie Al Thani, die Katar wie einen Familienkonzern führt, bringt Deutschland in ein Dilemma. Einerseits ist die Bundesrepublik in den kommenden Jahren dringend auf zusätzliche LNG-Lieferungen angewiesen, um die Energieversorgung von Unternehmen und Bürgern zu sichern. Andererseits verfolgt die Bundesregierung das Ziel, fossile Energien eher früher als später durch nachhaltige Energien wie Sonne, Wasser und Wind zu ersetzen und damit unabhängiger von Energie-Importen zu werden.

Verpflichtet sich Deutschland, über einen Zeitraum von 20 Jahren große Mengen an Flüssiggas aus Katar einzukaufen, wird weder die angestrebte Energiewende gelingen, noch hat Deutschland die Chance, die gesetzten Klimaziele zu erreichen. So die Logik der Bundesregierung.

Katar investiert Milliarden in Ausbau der Förderung - und will Gaskunden deshalb über Jahrzehnte binden

Die Strategie Katars ist eine grundsätzlich andere. Die Profite aus dem Gasexport sind so atemberaubend, dass sich der Wüstenstaat entschieden hat, das weltgrößte Gasfeld "North Field" noch stärker auszubeuten als ursprünglich geplant. Ein Moratorium, das die Gasförderung begrenzen sollte, wurde von der Herrscherfamilie kurzerhand wieder aufgehoben.

Stattdessen plant Katar nun mit dem Ausbauprojekt "North Field East" die Expansion der Förderung . Das Projekt soll nach Darstellung der Betreiberfirmen Qatargas und Qatarenenergy die LNG-Produktion Katars um rund 40 Prozent steigern, von derzeit 78 Millionen Tonnen auf künftig 110 Millionen Tonnen LNG. Etwa 30 Milliarden US-Dollar soll der Ausbau kosten.