Kassensturz Die teure Illusion von Wohlstand und Frieden

Um den Bedarf zu decken, müsste die Rüstungsindustrie ihre Kapazitäten rasch ausweiten. Deutsche Waffenproduzenten sind vor allem auf Material für die Luftstreitkräfte spezialisiert, die Ukraine benötigt aber dringend Munition und gepanzerte Fahrzeuge. Dazu kommt: Angesichts der insgesamt zugespitzten geopolitischen Lage, geht an einer Aufrüstung Westeuropas wohl kein Weg vorbei. Die Firmen wiederum werden die Produktion wohl nur hochfahren, wenn sie mit langfristigen Abnahmegarantien seitens der Bundeswehr und anderer Nato-Armeen rechnen können. All das wird enorm teuer.

Schockierende Aussichten

Um die Dimensionen der Militärlücke grob zu beziffern: Der Rückstand der regulären deutschen Wehrausgaben gegenüber dem Niveau Frankreichs beträgt rund 90 Prozent, gemessen an der Wirtschaftsleistung, hat der Kölner Ökonom Hubertus Barth vor einigen Jahren berechnet . Entsprechend müsste der Bund statt der bislang im Bundeshaushalt ("Einzelplan 14") angepeilten 50 Milliarden eher an die 100 Milliarden Euro aufbringen. Der Finanzplan bis 2026 geht allerdings nur von jährlichen Steigerungen um rund drei Milliarden aus. Noch krasser ist die Diskrepanz gegenüber den westdeutschen Wehrausgaben während des Kalten Kriegs: Nimmt man die damaligen Bedingungen zum Maßstab, wären heute Ausgaben von 150 Milliarden Euro nötig. Jahr für Jahr.

Das sind zweifellos schockierende Aussichten – zumal für die Deutschen, eine in weiten Teilen, und aus guten Gründen, pazifisch geprägte Nation. Aber da kein Ende des Ukraine-Krieges und des russischen (und chinesischen) Expansionismus absehbar ist, wäre es fahrlässig, von einer baldigen Rückkehr zum Zustand der vergangenen 30 Jahre auszugehen. Die Friedensdividende ist aufgezehrt. Abermals steigen die sicherheitspolitischen Verbindlichkeiten. Und die müssen irgendwie finanziert werden.

Jenseits des Optimums

Ungünstiger Weise fällt das Ende der Friedensdividende mit einer drastischen Verschärfung der demografischen Entwicklung zusammen. Auch das wird die Wohlstandsmehrung und die Staatsfinanzen belasten – auch die demografische Dividende verkehrt sich in eine Verbindlichkeit.

Grob gesagt genießen Gesellschaften dann besonders günstige Bedingungen, wenn die Geburtenraten zurückgehen, aber die Alterung der Bevölkerung sich noch nicht gravierend auswirkt. In dieser Phase steigt der Anteil der Bürger im aktiven Alter gegenüber den Altersgruppen, die sie mitfinanziert müssen – einerseits Ruheständler, andererseits Kinder und Jugendliche. Gesellschaften können unter den Bedingungen dieser demografischen Dividende rasche Wohlstandssteigerungen erreichen. In China war der Effekt in den vergangenen Jahrzehnten deutlich sichtbar, eine Folge der staatlich erzwungenen Ein-Kind-Politik, die sich nun in ihr Gegenteil verkehrt. Indien ist dabei, in diese dynamische Phase zu gleiten, und könnte in den kommenden Jahrzehnten beachtliche Entwicklungssprünge hinlegen.

In Deutschland liegt das demografische Optimum schon einige Zeit zurück. Das Minimum des "Abhängigkeitsquotienten" – des Anteils der Jungen und Alten in Relation zur Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren – erreichte die Bundesrepublik in den 90er-Jahren. Seither steigt der Abhängigkeitsquotient, aber nur sachte.

In den kommenden zwölf Jahren jedoch wird sich die demografische Situation erheblich verschärfen. Weil die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer, in den 50er- und 60er-Jahren geboren, das Ruhestandsalter erreichen, steigt der Abhängigkeitsquotient rapide. Und zwar weitgehend unabhängig von der weiteren Entwicklung der Geburtenraten, der Zuwanderung und der Lebenserwartung, wie aus Szenariorechnungen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Derzeit liegt der Wert bei 70 Prozent. Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts wird er um zehn bis 15 Prozentpunkte ansteigen.