Das heißt nicht, dass alles super ist. Aber es zeigt, dass im Wettbewerb "Kapitalismus kontra Kapitalismus", den der französische Ökonom Michel Albert in seinem gleichnamigen Buch beschrieb, das kontinentaleuropäische Modell gegenüber dem angelsächsischen nicht so schlecht abschneidet. In Relation zu autokratischen staatskapitalistischen Schwellenländern können sich die Resultate erst recht sehen lassen.

Kriegswirtschaft – ernsthaft?

Doch es gibt zwei epochale Probleme: In den kommenden Jahrzehnten müssen wir den Übergang zur Klimaneutralität hinbekommen und zugleich eine beispiellose Alterung der Gesellschaft managen. Das wird alles andere als einfach. Ohne ein geschicktes Zusammenspiel von Staat und Privatwirtschaft wird es nicht gelingen.

Der Pro-Kopf-Ausstoß an klimaschädlichen Gasen in Deutschland ist seit 1991 um gut ein Drittel gesunken. Damit allerdings gehört Deutschland unter den Volkswirtschaften mit vergleichbarem Wohlstandsniveau zu den schmutzigsten . Wir wirtschaften viel zu dreckig, und das hat auch mit dem großen Anteil zu tun, den die industrielle Produktion nach wie vor in Deutschland hat.

Ulrike Herrmann sieht gerade deshalb einen grundlegenden Umschwung als unabdingbar: Weil der Kapitalismus stets wachsen müsse, so ihre Behauptung, sei nun eine staatliche Kommandowirtschaft erforderlich, um das kollektive Schrumpfen der Wirtschaftsleistung zu organisieren, ähnlich der britischen Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein interessanter Gedanke – den ich allerdings für ganz und gar nicht stichhaltig halte.

Dass Kapitalismus nur funktioniert, wenn er immer mehr natürliche Ressourcen zerstört, ist keineswegs zwangsläufig. Tatsächlich hat sich der Ressourcenverbrauch in den vergangenen Jahrzehnten vom gemessenen Wirtschaftswachstum entkoppelt. Dieser allmähliche Wandel resultierte vor allem aus einer langen Kette von technologischen Fortschritten, wie der US-Ökonom Andrew McAfee in seinem beispielreichen Buch "More from less" darlegt.

Dazu kommt der Strukturwandel. Die Produktion von physischen Gütern spielt eine immer kleinere Rolle. Geistiges Eigentum (Patente, Know-how, Designs und ähnliches) macht hingegen einen immer größeren Teil der Wirtschaftsleistung aus. Allerdings nicht in Deutschland: Die Produktion und Vermarktung von Wissensgütern ist nicht gerade unsere Stärke. Der Anteil an den Investitionen liegt hierzulande nicht mal halb so hoch wie in der Schweiz, aber auch deutlich unter den Werten von Schweden, Frankreich oder den USA. Auch im internationalen Handel rückt die entstofflichte Wertschöpfung in den Fokus und wirbelt die alten Regeln der Globalisierung durcheinander . Mit der verbreiteten Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum notwendig mit der ressourcenschädigenden Fertigung physischer Güter einhergeht, wirkt Deutschland ziemlich gestrig.

Wir brauchen jede Menge Fortschritt

Wissenschaft und Unternehmertum sind gefordert, in einem intelligenten Zusammenspiel von Markt und Staat. Ein Beispiel dafür, wie es gehen kann, liefert die erfolgreichste deutsche Firmengründung seit Jahrzehnten: das Pharmaunternehmen Biontech, Hersteller des ersten mRNA-Impfstoffs weltweit. Basierend auf staatlich finanzierter Grundlagenforschung entwickelte die Mainzer Firma die Technologie bis zur Produktreife, wozu wiederum privates Kapital von risikofreudigen Investoren nötig war. Inzwischen ist die Firma an der New Yorker Börse Nasdaq notiert – und mehr wert als viele Dax-Konzerne. Der unterentwickelte deutsche Kapitalmarkt ist und bleibt ein Trauerspiel. (Achten Sie Montag auf den Neujahrsempfang der Deutschen Börse.)