Kampf gegen die Inflation Beim Neujustieren des Geldwerts

Denn der Inflationsschock seit Herbst 2021 hat die Psychologie der Wirtschaft verändert . Unternehmen und Bürger achten verstärkt auf Inflation und passen Preise und Löhne rascher und entschiedener an . Dazu kommen Mitnahmeeffekte von Firmen, die in einer Situation allgemeiner Preisverunsicherung ihre Marktmacht ausnutzen und ihre Margen nach oben schrauben.

Diese Eigendynamik wieder einzufangen, wird nicht leicht. Es ist eine Sache, dass die Energiesysteme und die Agrarmärkte den Schock des Ukraine-Kriegs überwinden und sich Lieferengpässe als Spätfolge der Pandemie zurückbilden. All diese preistreibenden Ereignisse liegen im Übrigen außerhalb des Einflusses der Notenbanken. Die gegenwärtigen Rückgänge der Inflationsraten sind denn auch vor allem von diesen äußeren Faktoren verursacht. Eine andere Sache ist es, den unterschwelligen Preisdruck wieder so weit abzubremsen, dass er mit dem Zwei-Prozent-Ziel kompatibel ist.

Möglich, dass es am Ende für die Notenbanken schwierig wird, auch noch die letzten Prozentpunkte aus dem Preissystem herauszuquetschen. Einiges spricht dafür, dass dies nur zu erheblichen Kosten möglich sein wird, einer heftigen Rezession beispielsweise. Wenn es so kommt, könnten die Notenbanken ja auch einfach die Dinge laufen lassen und etwas höhere Inflationsraten akzeptieren, meint Blanchard. Nach einer Phase der allgemeinen Gewöhnung könnten sie die höheren Werte dann zu ihrem neuen Ziel erklären.

Ich bin nicht überzeugt. Nicht, weil ich Inflationsraten von drei bis vier Prozent für den Untergang des Abendlandes hielte. Oder weil ich mir um die Glaubwürdigkeit der Notenbanken in diesem Zusammenhang besondere Sorgen machen würde; die ist ohnehin ziemlich angeschlagen, auf ein oder zwei Prozentpunkte mehr oder weniger Inflation kommt es nicht mehr an. Vielmehr geht die Frage des konkreten Inflationsziels aus meiner Sicht am eigentlichen Problem der Geldpolitik vorbei.

Megablasen und andere Knallkörper

Wie die Dinge liegen, können die Europäische Zentralbank (EZB), die US-Federal Reserve und andere Notenbanken die Inflation nur bedingt beeinflussen. Sie können die Finanzierungsbedingungen verändern. Das ist nicht wenig, aber auch nicht die ganze Geschichte. Denn darunter gibt es längerfristige Unterströmungen, die sich außerhalb der monetären Einflusssphäre befinden: Marktstrukturen, demografische und internationale Effekte. In den vergangenen Jahrzehnten haben solche Großtrends auf die Preise gedrückt. Die Globalisierung verbunden mit einer günstigen Demografie und billiger Energie erleichterten den Job der Notenbanken. Diese fundamentalen Entwicklungen sind ein Grund für die niedrigen Inflationsraten in den 2010er-Jahren.

Unter diesen Bedingungen mag man sich kaum vorstellen, was passiert wäre, hätten die Notenbanken 2010 auf Blanchard und Kollegen gehört. Um das heraufgesetzte Inflationsziel zu erreichen, hätten sie in den Folgejahren noch viel mehr Wertpapiere aufkaufen müssen, als sie ohnehin schon getan haben. Sie hätten sich verpflichtet gefühlt, ihre selbst gesetzte Marke von drei bis vier Prozent zu erreichen, ungeachtet des disinflationären Umfelds. Wahrscheinliche Folge: Wir hätten es heute mit noch stärker aufgeblähten Notenbankbilanzen zu tun und mit noch weiter überbewerteten Vermögenswerten – einer Megablase, die sich in einem lauten Knall entladen würde.

Denn das Hauptproblem der Strategie der "Inflationssteuerung", die in den 1990er-Jahren zum dominierenden Notenbank-Ansatz wurde, besteht darin, dass sie tendenziell blind macht für Entwicklungen, die nicht direkt mit den Preisen für Güter und Dienstleistungen zu tun haben. Während der Finanzkrise waren sich viele Geldexperten und Geldpraktiker darin einig, dass die Inflationssteuerung eine der Ursachen der damaligen Kalamitäten war. Allein ein Inflationsziel anzupeilen, ohne große Rücksicht auf realwirtschaftliche und politische Trends, birgt die Gefahr von Kollateralschäden. In den 2000er-Jahren und dann noch mal in 2010er-Jahren haben die Notenbanken wohl auch deshalb zu kräftig die Wirtschaft angeschoben. Die Folgen waren Booms und Crashs. Hätten sie ein noch höheres Inflationsziel angepeilt, wäre die Achterbahnfahrt der Finanzmärkte noch heftiger ausgefallen.

Es spricht einiges dafür, nicht nur die Preise, sondern auch die Geldversorgung der gesamten Volkswirtschaft mit in den Blick zu nehmen. Wenn die Geldmenge stark wächst, ist das ein Warnsignal, dass die Notenbank Übertreibungen an den Finanzmärkten anschiebt und die Verschuldung subventioniert. Übrigens: Momentan wächst die Geldmenge M3 in der Euro-Zone mit einer Jahresrate von gut sechs Prozent . Auch die Kreditvergabe an Unternehmen und Privatpersonen zieht an. Es gibt noch eine Menge zu tun.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Washington – Beim Ausloten von Kompromissen – Treffen des gemeinsamen Handels- und Technologierats der EU und der USA. Es geht darum, den Austausch zwischen den beiden großen westlichen Binnenmärkten an die neuen geopolitischen Gegebenheiten anzupassen.

Brüssel – Soziale Kontrolle – Treffen der Euro-Gruppe: Die Finanzminister der Euro-Zone beugen sich über die Haushaltspläne der Mitgliedstaaten. Außerdem stellt die Kommission ihre Vorstellungen zur Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung der Euro-Zone vor.

Frankfurt – Neusortierung – Die Deutsche Börse überprüft wieder mal die Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes.

Dienstag

Karlsruhe – Brisante Entscheidung – Das Bundesverfassungsgericht (BVG) verkündet sein Urteil im Verfahren um den 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Wiederaufbaufonds "Next Generation EU". Für das Paket nimmt die EU gemeinsame Schulden auf, ein Vorgehen, das die Kläger für verfassungswidrig halten. Sollte das BVG den Fonds als problematisch einstufen, wäre der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Zug.

Brüssel – Finanzen in Zeiten des Krieges – Treffen der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister. Unter anderem wollen sie ein 18-Milliarden-Euro Hilfspaket für die Ukraine beschließen.



Mittwoch

Peking – Weltkonjunktur – Chinas Zoll legt Zahlen zur Entwicklung des chinesischen Außenhandels vor.

Luxemburg – Am Rande der Rezession – Die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht Kennzahlen zur Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal.



Donnerstag

München – Braun out – Prozessauftakt gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun . Es handelt sich um den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Freitag

Peking – Inflation, fernöstlicher Art – Chinas Statistikamt legt Zahlen zur Preisentwicklung vor.