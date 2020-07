Viele Schulen in Kalifornien bleiben noch geschlossen - sehr zur Enttäuschung der Eltern. Der riesige Schulbezirk Los Angeles kündigte an, dass die Schüler wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in dem am 18. August beginnenden Schuljahr vorerst nur online lernen können.

Foto: Cindy Yamanaka/ dpa