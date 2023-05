Indien und China sind nach der Abkehr des Westens von russischem Öl zu Russlands neuen Hauptabnehmern aufgestiegen. Fast 80 Prozent der Rohöllieferungen flossen zuletzt in die beiden Länder. So exportierte Russland im April trotz der Sanktionen westlicher Industriestaaten nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) mehr Öl als in jedem anderen Monat seit des Kriegsbeginns gegen die Ukraine. Die russischen Ölexporte stiegen um weitere 50.000 Barrel pro Tag auf einen Höchstwert von 8,3 Millionen Barrel pro Tag, heißt es in dem Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten – der höchste Wert seit April 2020.