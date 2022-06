In Deutschland haben die Verbraucher bereits diese enttäuschende Erfahrung gemacht: Der erhebliche Steuerrabatt kommt bei den Kunden an der Zapfsäule nur zum Teil an, zwischenzeitlich waren die Preise sogar wieder deutlich gestiegen. Darüber war schließlich die politische Diskussion entbrannt, die "Übergewinne" der Krisenprofiteure wie Mineralölgesellschaften zusätzlich zu besteuern. Da der Koalitionspartner FDP diese Steuer ablehnt, will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52) nun das Kartellrecht zu verschärfen.

US-Politiker fürchten, dass Exxon und Co den Steuerrabatt abzuschöpfen

Biden hat die Bekämpfung der Inflation zur Chefsache erklärt und versucht, die Spritpreise mit gezielten Eingriffen in den Markt zu drücken. So hatte die US-Regierung Ölvorräte aus der strategischen Erdölreserve freigegeben. Zugleich erteilte die Umweltschutzbehörde im April den Tankstellen die Ausnahmegenehmigung, trotz Umweltbedenken in diesem Sommer Benzin mit hohem Ethanolgehalt zu verkaufen. Die Versuche, so die Preise zumindest vorübergehend zu beruhigen, zeigten bislang keine Wirkung.