44 Milliarden Dollar Gewinn für Exxon erwartet

Tatsächlich hat ExxonMobil dank rasant steigender Öl- und Gaspreise und trotz hoher Abschreibungen auf sein Russland-Geschäft den Nettogewinn im ersten Quartal verdoppelt, am Jahresende dürften 44 Milliarden Dollar Gewinn stehen - und damit das zweitbeste Ergebnis in der Konzerngeschichte, schätzen Analysten. Auch der US-Rivale Chevron, Shell, BP und Total strotzen nur so vor Ertragskraft. Das in Krisenzeiten vergleichsweise leicht verdiente Geld strömt aber weniger in neue Investitionen, etwa neue Ölprojekte oder den angekündigten grünen Umbau der Öl-Konzerne. Exxon investierte 3,9 Milliarden Dollar im ersten Quartal dieses Jahres und damit weniger Geld als im Vorquartal .