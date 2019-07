Zweifel an raschen Zinssenkungen

Alle sechs Monate steht US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses Rede und Antwort: Anleger hoffen darauf, dass der Fed-Chef bei der heutigen Anhörung vor dem Kongress nicht nur die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve verteidigen, sondern auch Hinweise auf die weitere Geldpolitik der USA geben wird.

Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank noch im Juli die Leitzinsen um 50 Basispunkte senken wird, um Konjunkturrisiken zu begegnen. Allerdings ist nach den jüngsten robusten Konjunkturdaten zweifelhaft, ob die Zinssenkung im Juli der Auftakt für eine Folge weiterer Zinssenkungen sein wird. Die Hoffnung auf eine solche lockere Geldpolitik hatte die Aktienmärkte zuletzt angetrieben.

Die Aussicht auf eine etwas weniger lockere Geldpolitik in den USA belastet seit Tagen die Aktienmärkte, sorgt aber am Mittwoch zumindest dafür, dass Bankaktien am Mittwoch im europaweiten Branchenvergleich die Nase vorn haben. Der entsprechende Sektorindex im marktbreiten Börsenbarometer Stoxx Europe 600 stemmte sich gegen den weiter schwächelnden Gesamtmarkt und stieg um 0,82 Prozent.

Spitzenreiter im Index waren die Anteilsscheine der Commerzbank Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von mehr als 3 Prozent. Die Papiere der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen stoppten ihren Abwärtstrend der letzten beiden Tage und gewannen zuletzt gut 2 Prozent. Damit notierten die Aktien wieder über der 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Sie ist allerdings weiter abwärts gerichtet.

Commerzbank-Devisenexpertin Esther Reichelt glaubt, dass Jerome Powell die Unabhängigkeit der Fed gegen den jüngst zunehmenden politischen Gegenwind aus Washington rigoros verteidigen wird. Zwar sei eine Zinssenkung im Juli noch immer nahezu vollständig eingepreist. Doch nach dem letzten guten Arbeitsmarktbericht seien sich Marktteilnehmer weniger sicher, ob ein "richtiger" Zinssenkungszyklus notwendig sein wird.

Eine deutlich lockerere Geldpolitik hingegen würde das Zinsgeschäft der Banken noch stärker unter Druck setzen. Für den Aktienmarkt allgemein aber wären noch niedrigere Zinsen eine gute Nachricht, da dadurch Anlagealternativen wie Anleihen tendenziell weniger attraktiv werden.

