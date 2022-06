Nach der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar hatte die Nato rund 40.000 Soldaten ihrer schnellen Eingreiftruppe in erhöhte Bereitschaft versetzt. Diese Truppen unter Nato-Kommando sollen nach Diplomatenangaben nun um einsatzbereite Kräfte in den Mitgliedsländern ersetzt werden. Zudem sollen die multinationalen Gefechtsverbände im Osten der Allianz aufgestockt werden. Stoltenberg sprach von der "größten Neuaufstellung unserer kollektiven Verteidigung und Abschreckung seit dem Kalten Krieg".

In der Bundesrepublik hatten sich Union und Koalition Ende Mai auf ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) hatte als Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine drei Tage später am 27. Februar im Bundestag ein einmaliges Sondervermögen für Investitionen in Rüstungsvorhaben und Investitionen von jährlich mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung angekündigt. Weil das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll, war die Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen.