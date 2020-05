Zur Großbildansicht STR / JIJI PRESS / AFP

"Wirtschaft und Beschäftigung mit allen Mitteln schützen" : Japans Premier Shinzo Abe will weitere Milliardenschulden aufnehmen, um den Motor am Laufen zu halten. Der Schuldenberg Japans dürfte in diesem Jahr etwa 250 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen - keine Industrieland auf der Welt hat mehr Schulden