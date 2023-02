Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war deshalb in dieser Woche mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire nach Washington gereist. Sie stellten klar, dass sie zwar keine Änderungen am IRA selbst erwarten, wohl aber ein Entgegenkommen der USA bei der konkreten Umsetzung des Gesetzes in Form von Verordnungen.