Fehlende Corona-Impfung Brasiliens Präsident muss seine Pizza auf New Yorks Bürgersteig essen

Spott und Hohn in den sozialen Netzwerken für den brasilianischen Präsidenten: Jair Bolsonaro, der in New York an der jährlichen Uno-Generaldebatte teilnimmt, musste sein Abendessen auf der Straße zu sich nehmen. Schließlich dürfen Restaurants in der US-Metropole nur geimpfte Personen bedienen.