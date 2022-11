Die jüngsten Indikatoren "bestätigen, dass die Aussichten düsterer sind", insbesondere in Europa, hieß es in einem Blog des IWF, der für das G20-Gipfeltreffen in Indonesien vorbereitet wurde.

Der IWF machte dafür die Straffung der Geldpolitik verantwortlich, die durch die anhaltend hohe und weit verbreitete Inflation, die schwache Wachstumsdynamik in China sowie die anhaltenden Lieferkettenunterbrechungen und die Lebensmittelunsicherheit infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine ausgelöst wurde.